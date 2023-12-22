سياسة
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نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني خارج الخدمة
حذّرت نقابة أطباء السودان من أن جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، أصبحت "خارج الخدمة"، جراء الصراع الدائر في الولاية بين قوات الجيش و"الدعم السريع"، إذ توقفت 22 مستشفى ومركزاً علاجياً حكومياً وخاصاً بالمدينة عن تقديم العلاج.
نقابة أطباء السودان: جميع المرافق الصحية في ود مدني خارج الخدمة
جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني خارج الخدمة جراء الصراع الدائر بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع" / صورة: AFP
22 ديسمبر 2023

قالت نقابة أطباء السودان، الجمعة، إن جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، "خارج الخدمة"، جراء الصراع الدائر في الولاية بين قوات الجيش و"الدعم السريع".

وأفادت النقابة الطبية غير الحكومية في بيان، بأن "جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة في مدينة ود مدني خارج الخدمة".

وذكر البيان أن "22 مستشفى ومركزاً علاجياً حكومياً وخاصاً بالمدينة توقفت عن تقديم العلاج، بما فيها مستشفى ود مدني التعليمي"، أكبر مستشفى حكومي بالمدينة.

وأشارت النقابة إلى "عمليات نهب وتخريب واسعة" لمستشفيات المدينة، موضحة أن ذلك يؤدي إلى "انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية".

وتحدث البيان أيضاً عن "استشهاد اثنين من الكوادر الطبية، إثر اعتداء على مستشفى رفاعة التعليمي، بمدينة رفاعة شرقي ولاية الجزيرة".

وأوضح أن "مدينة ود مدني شكّلت مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية في عموم البلاد، بعد خروج معظم مستشفيات العاصمة الخرطوم عن الخدمة".

ومساء الخميس، توعد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، بـ"محاسبة كل متخاذل"، عقب إعلان قوات "الدعم السريع" في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، بعد معارك مع الجيش السوداني استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة، وبدء تحقيق في أسباب وملابسات انسحاب القوات من مواقعها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

وبانتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة، اتسعت رقعة القتال، إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بينها العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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