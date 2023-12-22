سياسة
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السادس من نوعه في شهر.. موسكو تشن هجوماً كبيراً بالمُسيّرات على كييف
قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوماً عنيفاً بالمُسيرات على كييف، ما أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في إطار هجمات أكبر بأسراب من الطائرات المٌسيّرة استهدفت مناطق وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.
السادس من نوعه في شهر.. موسكو تشن هجوماً كبيراً بالمُسيّرات على كييف
أضرار لحقت بمبنى سكني متعدد الطوابق بعد هجوم روسي بطائرة من دون طيار في كييف / صورة: AFP
22 ديسمبر 2023

قال مسؤولون إن عدداً كبيراً من الطائرات المُسيّرة الروسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم (الجمعة)، مما أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار ببنايات سكنية في المدينة، في أحدث هجوم ليلي بالمُسيرات تنفذه موسكو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن هذا هو سادس هجوم من نوعه على العاصمة هذا الشهر، ويأتي في إطار هجمات أكبر بأسراب كبيرة من الطائرات المُسيرة استهدفت مناطق في وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من 28 طائرة مُسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.

وكتب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تطبيق تليغرام يقول إن طائرة مُسيرة ضربت بناية سكنية في حي سولوميانسكي جنوبي وسط المدينة مما أشعل النيران في الأدوار العليا لكن الحريق جرت السيطرة عليه بسرعة.

وقالت خدمات الطوارئ أيضاً إن عدداً من الشقق تعرَّض لأضرار في الطوابق العليا وأُصيب شخصان أحدهما تطلب الأمر نقله إلى المستشفى.

ووقع ذلك على بُعد بضعة أمتار من مستشفى للولادة.

وقال كليتشكو إن شظايا طائرات مسيرة أضرمت النيران في منزل تحت الإنشاء في حي دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يمر عبر كييف.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن شظايا من طائرة مُسيرة جرى إسقاطها أصابت مبنى سكنياً في منطقةٍ ثالثة جنوبي وسط المدينة.

وذكرت القيادة الجنوبية لأوكرانيا أن منشأة للبنية التحتية في منطقة ميكولاييف تعرضت للاستهداف، وإن شظايا طائرة مسيّرة جرى إسقاطها ألحقت أضراراً بمنشأة تخزين حبوب في منطقة أوديسا.

وذكرت السلطات أنها لم تتلقَّ تقارير عن سقوط مصابين، وأشارت إلى إخماد حرائق نشبت بسبب الهجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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