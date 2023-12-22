سياسة
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استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار مقابل صفقة تحرير الأسرى
أشارت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى وجود أغلبية تدعم صفقة جديدة لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق نار في القطاع بما نسبته 67 بالمئة، في حين وافقت أقلية على وقف النار في أثناء التفاوض.
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار مقابل صفقة تحرير الأسرى
تل أبيب.. أهالي الأسرى بغزة يعتصمون أمام وزارة الدفاع / صورة: AA
22 ديسمبر 2023

أبرزَ استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، وجود أغلبية تدعم صفقة جديدة لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق نار في القطاع، وصلت نسبتهم 67 بالمئة.

توجهت صحيفة معاريف بالسؤال: "هل تؤيد أم تعارض صفقة أخرى لإعادة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار؟".

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 67 بالمئة كانوا مؤيدين مقابل 22 بالمئة معارضين، و11 بالمئة أجابوا بـ"لا أعرف".

كما توجهت الصحيفة إلى المستطلعين بالسؤال: "هل يصح وقف القتال في أثناء التفاوض على الاتفاق أم يجب وقف القتال فقط بعد توقيع الاتفاق؟".

وكانت الإجابات: 11 بالمئة لـ"توقف في أثناء المفاوضات"، و73 بالمئة لـ"توقف بعد التوقيع على الاتفاق"، فيما كانت نسبة الذين أجابوا بـ"لا أعرف" 16"، وفق الصحيفة.

وحول السؤال: "هل ينبغي لدولة إسرائيل أن تستمر في الإطار الحالي لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المختطَفين يومياً؟"، كانت الإجابات: "67 بالمئة مؤيدون، و22 بالمئة معارضون، و11 بالمئة بـ(لا أعرف)".

من جهة ثانية، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 33 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، مقابل 46 بالمئة قالوا إن الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب، و20 بالمئة لم يملكوا إجابة محددة.

وتُظهر النتائج تحسناً في مكانة نتنياهو بعد أن أشارت استطلاعات صحفية في الأسابيع الماضية إلى أن 27 بالمئة فقط يعتقدون أن نتنياهو مناسب لهذا المنصب.

كما أشار الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات إسرائيلية اليوم، فإن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس سيحصل على المركز الأول بحصوله على 38 مقعداً مقابل حصول "الليكود" برئاسة نتنياهو على 18 مقعداً، فيما يحل حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد ثالثاً بحصوله على 13 من مقاعد الكنيست الـ120.

واستناداً إلى نتائج الاستطلاع فإنه لو جرت انتخابات اليوم، لكانت الأحزاب المؤيدة لنتنياهو قد حصلت على 45 مقعداً، فيما كانت الأحزاب المعارضة له ستحصل على 70 مقعداً، إضافةً إلى 5 مقاعد لتحالف "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"القائمة العربية للتغيير".

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار"، (خاص)، على عينة عشوائية من 502 إسرائيلي، وكان هامش الخطأ فيه 4.3 بالمئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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