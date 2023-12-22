شارك آلاف العمال بينهم يهود، في مسيرة احتجاجية جرت بمدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، للتنديد بهجمات إسرائيل على قطاع غزة.

وتجمع العمال المؤيدون للسلام أمام مكتبة نيويورك، ثم ساروا نحو مقر عام منظمة "أيباك AIPAC" (لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية).

وانتقد المتظاهرون السياسيين الذين يحصلون على تبرعات من "أيباك"، التي تعد كبرى وأهم منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.

وطالب المشاركون أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف تلقي التبرعات من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

كما طالبوا بوقفٍ فوري لإطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعمٍ أمريكي.

واتهموا عضوَي مجلس الشيوخ تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بتلقي تبرعات كبيرة من "أيباك"، والتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.

في المقابل، رددت مجموعة مناصرة لإسرائيل هتافات رافضة إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبلغاً إضافياً قدره 14.3 مليار دولار من الكونغرس من أجل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.