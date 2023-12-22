أعلن حزب الله، الجمعة، مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاه اليوم إلى 3، وإلى 121 قتيلاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين، المقاتل حسين علي عز الدين "أبو نمر" من بلدة معروب (جنوب)، وعبد العزيز علي مسلماني "أبو محمد كربلا" من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، اللذين "ارتقيا على طريق القدس"، وفق تعبير البيانين.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الحزب جراء المواجهات والقصف المتبادَل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 121.

وقبل ساعات، نعى حزب الله في بيان "حسين نمر مسرّة، من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان"، وقال إنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه رُصد إطلاق 24 صاروخاً من لبنان على شمال إسرائيل، صباح الجمعة، دون رصد إصابات بشرية.

وأشارت الإذاعة إلى أن إطلاق الصواريخ تزامن مع دويّ صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

كانت صافرات الإنذار قد دوّت أكثر من مرة منذ صباح اليوم في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يشهد منذ السابع من الشهر ذاته حرباً مدمّرة، خلّفت حتى صباح الجمعة، 20 ألفاً و57 شهيداً، و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.