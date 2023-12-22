أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة قنابل صوتية ومسيلة للدموع على فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة للأسبوع الـ11 توالياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع إصابتين نتيجة اعتداء بالضرب من الشرطة في باب العامود وباب الأسباط بالقدس، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وللجمعة الـ11 على التوالي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة حالت دون تمكن عشرات آلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وقال مراسل TRT عربي إن نحو 12 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى "ما يمثّل العدد الأكبر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأورد أن هذا العدد يأتي بعد محاولات كبيرة قام بها الفلسطينيون من داخل بلدات الخط الأخضر لأجل الوصول إلى باحات المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة في رحابه.

وتابع قولاً إن شرطة الاحتلال اعتدت على مصلين في منطقة وادي الجوز، إذ "أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين ولاحقتهم بالشوارع مستخدمة المياه العادمة بعدما حاولوا أداء صلاة الجمعة عند أقرب نقطة من باحات المسجد الأقصى".

وفيما لم تسمح شرطة الاحتلال بالعبور سوى لكبار السن، انتشرت قوات كبيرة منها عند بوابات البلدة القديمة وأقامت الحواجز لمنع المصلين من المرور، كما انتشرت قوات أخرى في أزقة البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

وقال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 12 ألفاً فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد، مقارنة مع أكثر من 50 ألفاً في الجمع العادية ما قبل فرض القيود.

وكانت فاعليات وطنية وإسلامية في القدس دعت لإغلاق المساجد الصغيرة بالقدس في موعد صلاة الجمعة، والتوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

ورغم ذلك، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية للمصلين بالمرور، بما في ذلك مئات المصلين الذين قدموا من المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، ما اضطرهم لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة في القدس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشترين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.