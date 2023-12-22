سياسة
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"واشنطن بوست" تؤكد أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بشأن مستشفى الشفاء
أكدت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها أن مستشفى الشفاء في غزة، استُخدم لأغراض عسكرية من حماس، وأن مركز قيادتها يقع تحت المستشفى ومتصل بالأنفاق.
"واشنطن بوست" تؤكد أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بشأن مستشفى الشفاء
جنود إسرائيليون يقفون في مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. / صورة: Reuters
22 ديسمبر 2023

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه رغم احتلال إسرائيل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لكنها لم تتمكن حتى اليوم من تقديم دليل صحيح على ادعاءاتها بأن حركة "حماس" كانت تستخدم المستشفى لأغراض عسكرية.

وتناولت "واشنطن بوست" الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء، المعروف بأكبر مركز صحي في غزة، وادعاءات تل أبيب بأن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء ومتصلة بالأنفاق".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي زعم متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنه "يوجد أسفل مستشفى الشفاء أنفاق يستخدمها المخرّبون درعاً واقياً"، على حدّ تعبيره، وهدد بأن المستشفيات تفقد الحماية بموجب القانون الدولي في حال استخدمت لأغراض إرهابية.

وبعد ذلك قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى، ثم احتلته، وزعم هاغاري أنه دعم هذه الادعاءات "بأدلة ملموسة".

وشدد تقرير "واشنطن بوست" على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة صحيحة، بخلاف ما تقوله إسرائيل.

وأضاف: "وفقاً لتحليل واشنطن بوست لمشاهد مفتوحة المصدر، وصور الأقمار الصناعية وجميع المواد التي نشرها الجيش، فإن الأدلة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية تبقى غير كافية لإثبات أن حماس استخدمت المستشفى مركزاً للقيادة والتحكم".

ولفت إلى أنه "لم يُعثر على أي دليل على الاستخدام العسكري من حماس في الغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفتها وحدات الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "تبين أن أياً من مباني المستشفى الخمسة التي حددها هاغاري لم تكن متصلة بشبكة أنفاق، ولا يتوافر أي دليل على أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى".

وذكّرت الصحيفة بأنه قبل ساعات من احتلال القوات الإسرائيلية المستشفى، أدلت الإدارة الأمريكية بتصريحات مفادها أن لديها معلومات استخباراتية تؤكد مزاعم إسرائيل، ولكن لم تجرِ مشاركة المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها هذه التقييمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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