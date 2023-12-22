سياسة
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أردوغان يشارك في مراسم "قرع الجرس" ببورصة إسطنبول في ذكراها السنوية الـ150
احتفلت بورصة إسطنبول الجمعة بذكرى تأسيسها الـ150، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بورصة إسطنبول كانت شاهدا على رحلة صعود وهبوط تركيا على مدار 150 عاما.
أردوغان يشارك في مراسم "قرع الجرس" ببورصة إسطنبول في ذكراها السنوية الـ150
بورصة إسطنبول تحتفل بذكرى تأسيسها الـ150 بمشاركة أردوغان / صورة: AA
22 ديسمبر 2023

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في مراسم "قرع الجرس" ببورصة إسطنبول بمناسبة الذكرى 150 على تأسيسها.

وقال أردوغان في كلمة خلال المراسم إن بورصة إسطنبول يمتد تاريخها إلى 150 عاما، وكانت أبرز الشهود على رحلة الصعود والهبوط التي شهدتها تركيا على مدار تلك الأعوام.

وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تهيئة بيئة يستطيع فيها المواطنون الأتراك استثمار مدخراتهم والاستفادة من الاقتصاد الحقيقي. وأعرب عن ثقته بأن الأموال الخارجية ستتدفق إلى تركيا مع السيطرة على زيادة التضخم.

وأضاف أن استقرار التضخم سيزيد من حجم التداول في البورصة، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى موارد مالية بسهولة أكبر. وشهد الحفل إطلاق مؤشر لأكبر 500 شركة متداولة في البورصة.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة إسطنبول هي شركة تركية تأسست عام 1866، تحت اسم بورصة "ﺩﺭﺳﻌﺎﺩﺕ تحويلات" (بورصة سندات إسطنبول).

ويستحوذ صندوق الثروة السيادية التركية على أكثر من 80 بالمئة من أسهم الشركة، فيما يمتلك جهاز قطر للاستثمار 10 بالمئة من أسهمها، فيما تعود ملكية بقية الأسهم لعدة مؤسسات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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