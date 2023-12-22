بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تطورات القضية الفلسطينية وسبل إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت زعيمي البلدين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي المكالمة، أكّد عباس "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري والتام لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف وحرب الإبادة والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة".

وطالب الرئيس الفلسطيني بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة و"مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنع التهجير".

وشكر عباس الرئيس بوتين على "الدعم السياسي الذي تقدمه روسيا لفلسطين في المحافل الدولية كافة، وما تقدمه روسيا من مساعدات إنسانية لقطاع غزة"، ومنها إقرار إرسال مستشفى ميداني روسي إلى القطاع.

وطالب عباس بـ"ضرورة التدخل (لم يحدد أي جهة) لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإجراءاتها التنكيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وقال الرئيس الفلسطيني إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال في فصله (كاملاً) أو أي جزء منه".

وجدد عباس التأكيد على الرؤية السياسية الفلسطينية التي تتمحور حول حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ الحل السياسي في فترة زمنية محددة وبضمانات دولية، وتشكيل حكومة فلسطينية تتولى مهامها في الضفة بما فيها القدس، وغزة، وتسيطر على مواردها ومعابرها الدولية.

وشدّد على أن "السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، لأن جميع الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".

بدوره، أكد بوتين دعم روسيا للشعب الفلسطيني، حتى "ينال حريته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة، وفق الشرعية الدولية، بحسب وكالة "وفا".

وأشار بوتين إلى "أهمية وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات والذهاب لتنفيذ الحل السياسي".

وقال الرئيس الروسي إن "الاتصالات تجري حالياً وستتواصل، لإدخال المستشفى الميداني الروسي، خلال الفترة المقبلة إلى قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.