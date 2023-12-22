سياسة
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بعد مالي وبوركينا فاسو.. فرنسا تسحب جيشها رسمياً من النيجر وتغلق السفارة
بعد انسحابه من مالي وبوركينا فاسو غادر الجيش الفرنسي بشكل رسمي الجمعة النيجر مع إعلان باريس إغلاق سفارتها بالبلاد، ويوجه الانسحاب ضربةً أخرى لنفوذ فرنسا في غرب إفريقيا بعد انسحاب مماثل من بوركينا فاسو ومالي المجاورتين.
بعد مالي وبوركينا فاسو.. فرنسا تسحب جيشها رسمياً من النيجر وتغلق السفارة
آخر مجموعة من القوات الفرنسية تغادر النيجر بعد إنهاء التعاون العسكري رسمياً / صورة: AFP
22 ديسمبر 2023

غادر آخر من تبقى من القوات الفرنسية أراضي النيجر الجمعة، وهي القوات التي نُشرت في البلاد للمساهمة في مكافحة جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي.

وأعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في قاعدة نيامي الجوية الجمعة أن القوات الفرنسية أنجزت انسحابها من النيجر، وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين في طائرتين عسكريتين.

وقال اللفتنانت في الجيش النيجري سليم ابراهيم: "تاريخ اليوم ... يمثّل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل".

واختتمت المراسم بتوقيع "وثيقة مشتركة" من قائد القوات البرية النيجرية الكولونيل مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية في الساحل الجنرال إريك أوزان، بحضور ممثلين عسكريين لتوغو والولايات المتحدة.

وسلّمت فرنسا القاعدة الجوية المؤقتة إلى سلطات النيجر، بعد عملية فك ارتباط شملت 145 رحلة جوية و15 قافلة برية نقلت نحو 1500 عسكري.

وقررت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر، إذ "لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي"، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية الخميس، ما يمثل قطيعة نهائية بين البلدين.

ضربة أخرى لفرنسا

ويوجه الانسحاب ضربة أخرى لنفوذ باريس في غرب إفريقيا على غرار بوركينا فاسو ومالي المجاورتين.

وجعل ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في النيجر في يوليو/تموز الماضي خروج الجيش الفرنسي أحد مطالبهم الرئيسية على غرار المجلسين العسكريين في بوركينا فاسو ومالي اللتين قطعتا العلاقات الأمنية القائمة منذ فترة طويلة مع فرنسا بعد انقلابات وقعت بين عامي 2020 و2022.

وقبل الانقلاب، كانت النيجر شريكاً أمنياً رئيسياً لفرنسا والولايات المتحدة، التي استخدمتها قاعدة للمساعدة في الحرب ضد جماعات تربطها صلات مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل الإفريقي وخارجها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر/أيلول إن قوات فرنسية يبلغ قوامها 1500 جندي ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام الجاري.

وغادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه الذي طردته السلطات، البلاد في نهاية سبتمبر/أيلول بعد أسابيع أمضاها داخل الممثلية الدبلوماسية.

وذكرت مصادر مطلعة أن جزءاً من الحاويات الفرنسية التي تغادر النيجر ستُنقل براً من نجامينا إلى ميناء دوالا في الكاميرون، وهي رحلة تمتد على مسافة نحو 1500 كيلومتر أيضاً عبر مناطق خطرة، قبل أن تسلك طريق فرنسا بحراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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