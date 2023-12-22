سياسة
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رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون لتنفيذ القرارات الدولية شرط التزام إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن بلاده مستعدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحدود الجنوبية شرط التزام إسرائيل بها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
رئيس الوزراء اللبناني: مستعدون لتنفيذ القرارات الدولية شرط التزام إسرائيل
الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على قرية عيتا الشعب بجنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 / صورة: AFP
22 ديسمبر 2023

أكدّ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده مستعدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحدود الجنوبية شرط التزام إسرائيل وانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة.

حديث ميقاتي جاء في مؤتمر صحفي الجمعة، عقب زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مقره بمنطقة بكركي شمال العاصمة بيروت لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد.

وقال ميقاتي: "تحدثنا خلال اللقاء عن الوضع في الجنوب (يشهد مواجهات بين جماعة حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول) وشرحت لغبطته ما يحصل".

وأضاف: "أكدت له أن الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان والعدو الاسرائيلي والقرار 1701 وكل القرارات الدولية".

وأضاف: "نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة".

وفي 11 أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (فاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

ومنذ 2006 حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقراراً كبيراً رغم خروقات محدودة، إذ لم تُظهر جماعة حزب الله وجوداً عسكرياً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له.

ووقعت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس/آذار 1949 في رأس الناقورة التي تعهد فيها الجانبان بالتقيد بدقة بالأمر الصادر عن مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين، وبامتناع الجانبين عن اتخاذ أي عمل عدائي ضد شعب الجانب الآخر أو قواته.

لكن منذ أن دخلت جماعة حزب الله على خط حرب غزة عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان وردّ تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، تزايدت المخاوف باحتمالات نشوب "حرب شاملة" بين البلدين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرةً على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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