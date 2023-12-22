قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، إن الغارات الإسرائيلية العشوائية حوّلت شمال قطاع غزة إلى "كومة من الأنقاض".

جاء ذلك في سلسلة من التدوينات التي نشرتها المنظمة الجمعة، على حسابها عبر منصة إكس.

وحول الوضع بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قال كريس هوك، قائد الفريق الطبي في "أطباء بلا حدود" إن "قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس ممتلئ بالكامل، ويُعالج المرضى الجدد على الأرض".

وأضاف هوك، وهو طبيب بريطاني، أن "الأطباء بمستشفى ناصر يتنقلون بين جثث الأطفال لعلاج أطفال آخرين سيموتون بكل الأحوال".

وأكدت المنظمة أن "الغارات الإسرائيلية العشوائية حوّلت شمال قطاع غزة إلى كومة من الأنقاض".

واستُشهد خلال الساعات الماضية، 28 مواطناً نتيجة قصف من طائرة استطلاع، استهدف تجمعاً لمواطنين من عائلة وادي، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي وسط خان يونس، واثنان آخران في قصف استهدف على بلدة عبسان شرقاً، وفقاً لما ذكرتة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلاً بالقرب من أبراج عين جالوت في النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

رفح أصبحت منكوبة

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مدينة رفح جنوب القطاع أصبحت منكوبة صحياً بسبب "العدوان" الإسرائيلي، مؤكدةً أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدماتها.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، إن "المستشفيات في رفح صغيرة، والطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدمات منقذة للحياة، ومدينة رفح أصبحت منطقة منكوبة من الناحية الصحية".

وأضاف القدرة، في بيان، أن "مستشفى أبو يوسف النجار برفح، فقد السيطرة على تقديم الرعاية الصحية لمئات الجرحى بسبب مجازر الاحتلال (الإسرائيلي)".

وأكد أن "الاحتلال لا يزال يستخدم المساعدات الطبية سلاحاً لقتل المزيد من الضحايا في قطاع غزة"، مطالباً بـ"إرغام الاحتلال على إدخال المساعدات بشكل عاجل حتى لا نصل لمرحلة كارثية تفوق المستويات".

وعن المساعدات الإغاثية، قال القدرة: "ما يدخل غزة لا يتجاوز 70 شاحنة يومياً، بينما احتياجات السكان تتطلب دخول ألف شاحنة مساعدات".

وأشار إلى أنه "لدينا 53 ألف جريح داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج منهم 411 فقط للعلاج".

نزوح جماعي

وفي السياق، نزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم في أحياء سكنية متلاصقة بمخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، الجمعة، بعدما أنذرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها تمهيداً لاستهدافها.

وأفاد شهود عيان، بأن "آلاف الفلسطينيين من سكان مخيمي البريج والنصيرات نزحوا إلى غرب مدينة دير البلح ولمنطقة المواصي غرب خان يونس (جنوب القطاع)".

وأوضحوا أن "شارع الرشيد الساحلي شهد مرور مئات المركبات والعربات التي تجرّها حيوانات، محملة بالنازحين، متوجهين نحو المناطق الغربية التي ادعى الجيش الإسرائيلي أنها آمنة".

وذكر أن "النازحين حملوا معهم الأغطية وبعض الحقائب، فضلاً عن الأخشاب والنايلون لنصب الخيام في المناطق التي سيتوقفون عندها؛ والتي تكون في الأغلب أراضي خالية غير جاهزة للسكن".

وصباح الجمعة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى من القطاع، إخلاء منازلهم بشكل فوري.

وأشار شهود عيان إلى عدم وجود مأوى أو مناطق آمنة في دير البلح وسط القطاع، إذ تتعرض المدينة يومياً لقصف إسرائيلي عنيف من المدفعية والطائرات الحربية، بينما تقول مصادر طبية إن الجيش يرتكب فيها مجازر ضد السكان والنازحين إليها.

"يتضوّرون جوعاً"

من جهتها، قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن الوضع الحالي في قطاع غزة "تقشعر له الأبدان، وربع سكانها "يتضوّرون جوعاً".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حول الأوضاع في غزة، ونشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة إكس.

وأضافت توما، "لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع تقشعر له الأبدان".

وشدّدت "لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال إن ربع السكان فيها يتضوّرون جوعاً".

واعتبرت المسؤولة الأممية، أن هذا الوضع "نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توافر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".

وأردفت "عندما كنت هناك مؤخراً، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين، ويعيشون في خوف، والقصف مستمر من دون توقف".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرةً على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.