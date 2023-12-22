سياسة
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المغرب.. توقيف مسؤولين كبار بتُهم التزوير والاتجار الدولي في المخدرات
أعلن التليفزيون الحكومي المغربي توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون كبار على خلفية تهم بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير في محاضر رسمية، وكشفت مصادر رسمية أن القضية مرتبطة بملف "إسكوبار الصحراء".
المغرب.. توقيف مسؤولين كبار بتُهم التزوير والاتجار الدولي في المخدرات
توقيف مسؤولين كبار في المغرب بتهمة تجارة المخدرات / صورة: Reuters
22 ديسمبر 2023

أوقفت السلطات المغربية الجمعة 25 شخصاً بينهم مسؤولون كبار على خلفية تهم الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير في محاضر رسمية، وفق التليفزيون الحكومي.

وأوضح التليفزيون أن "التحقيق يتعلق بـ25 شخصاً، وقرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداعهم جميعاً السجن، ضمنهم دركيون وأمنيون وموثقة وبرلماني سابق ومسيرو شركات"، وفق تصريح المحامي مبارك المسكيني، المطلع على الملف.

وقال موقع snrtnews التابع للتليفزيون الرسمي إن "قاضي التحقيق قرر الجمعة إيداع كل من سعيد الناصيري رئيس عمالة (محافظة) الدار البيضاء، وعبد النبي بيوي رئيس الجهة الشرقية (حكومية)، بالسجن المحلي في عين السبع بمدينة الدار البيضاء، في حالة اعتقال، مع الاستمرار في التحقيق تفصيلياً معهما"، وكلا المعتقلين قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة العضو في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأوضح المصدر أن هذه القضية "مرتبطة بالقضية المعروفة بـ(إسكوبار الصحراء)، المتعلقة ببارون المخدرات المالي، الموجود في السجن بالمغرب منذ 2019".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "بارون المخدرات المالي"، من مواليد 1976، يتهم عدداً من المتابعين بالاستيلاء على عقاراته بعد دخوله سجن مدينة الجديدة.

وسبق أن أدان القضاء "إسكوبار الصحراء" بـ10 سنوات سجناً في تهم تتعلق بالمخدرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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