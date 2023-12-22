أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 3 جنود أتراك في هجوم نفذه عناصر تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن هجوماً نفذه عناصر تنظيم PKK الإرهابي بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 شمال العراق، تسبب في استشهاد 3 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين.

وكشفت الوزارة عن تنفيذ المقاتلات التركية غارات جوية مفاجئة ضد أهداف وأماكن فرار الإرهابيين، وتحييد 4 إرهابيين حسب المعلومات الأولية.

وختمت الوزارة بيانها بالترحم على أرواح الشهداء الذين فقدوا أرواحهم في هذه الحادثة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه ترحم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على شهداء الجيش التركي.

وقال ألطون عبر حسابه على إكس: "نسأل الله أن يتغمد بالرحمة جنودنا الذين استشهدوا في مواجهة تنظيم PKK الإرهابي في منطقة عملية المخلب (شمال العراق)، وأقدم التعازي لعائلاتهم"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع "بجهود أبناء وطننا الحبيب الأبطال، ستستمر حرب تركيا على الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

كما ترحّم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على شهداء الجيش التركي الذين استُشهدوا في عملية للتنظيم الإرهابي شمال العراق.

وأكد فيدان أن معركة تركيا ضد التنظيمات الإرهابية وامتداداتها "ستستمر بكل عزيمة".