أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي جراء الهجوم الذي نفذه تنظيم "PKK" الإرهابي شمالي العراق إلى 6.

ومساء الجمعة، أعلنت الوزارة في بيانٍ استشهاد 3 جنود وإصابة 4 آخرين في هجوم نفذه التنظيم الإرهابي شمالي العراق وفي الاشتباكات التي أعقبته.

وأضافت أنه جرى شن "غارات على أهداف إرهابية، ومسار هروب الإرهابيين"، مشيرة إلى تحييد 4 منهم، في حصيلة أولية.

وفي بيان لاحق، أعلنت الوزارة أن 3 من المصابين الأربعة استشهدوا متأثرين بجراح أصيبوا بها، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 6.

وأوضح البيان أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم ارتفع أيضاً إلى 7، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

ودعا البيان بالرحمة للشهداء وبالشفاء العاجل للمصاب، مقدماً تعازيه للقوات المسلحة والشعب التركيَّين.​​​​​​​

من جانبه ترحم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على شهداء الجيش التركي.

وقال ألطون عبر حسابه على إكس: "نسأل الله أن يتغمد بالرحمة جنودنا الذين استشهدوا في مواجهة تنظيم PKK الإرهابي في منطقة عملية المخلب (شمال العراق)، وأقدم التعازي لعائلاتهم"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع "بجهود أبناء وطننا الحبيب الأبطال، ستستمر حرب تركيا على الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

كما ترحّم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على شهداء الجيش التركي الذين استُشهدوا في عملية للتنظيم الإرهابي شمال العراق.

وأكد فيدان أن معركة تركيا ضد التنظيمات الإرهابية وامتداداتها "ستستمر بكل عزيمة".