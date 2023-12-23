رحبت فلسطين ومصر الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي 2720، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً وتهيئة الظروف لوقف الحرب، وقالت إنه "خطوة نحو إنهاء العدوان" على القطاع.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية بعد اعتماد مجلس الأمن الجمعة، القرار 2720 بإيصال المساعدات فوراً إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف الحرب.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري.

واعتبرت أن القرار خطوة قد تسهم في "تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة"، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت إلى تعطيل أو تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الأولى، لوقف إطلاق النار.

ووصفت الوزارة القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية "التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وطالبت بالإسراع في تنفيذ هذا القرار "رغم أنه لا يرقى إلى تطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف إطلاق النار".

"خطوة غير كافية"

من جهتها، رحبت الخارجية المصرية، في بيانٍ بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.

واعتبر البيان أن اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مسار تخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي تطول المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

واستدرك: "إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة".

وأوضحت الخارجية المصرية أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

وجدد البيان التأكيد على استمرار البلاد "في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع".

وشدد على أهمية "إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين".

وتعد مصر معبراً للمساعدات الإنسانية العربية والدولية لقطاع غزة، من خلال منفذ رفح الحدودي.

ومساء الخميس، للمرة الرابعة أُجل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، خاص بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، جرت بشأنه مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضواً، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل".

كما طالب "أطراف النزاع" أيضاً بإتاحة جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.