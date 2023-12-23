أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجمعة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بهجمات إسرائيلية على القطاع إلى 99 صحفياً، بعد استشهاد الصحفي محمد خليفة مساء الجمعة.

وقال المكتب الحكومي في صورة نشرها عبر حسابه على تطبيق واتساب، للصحفي محمد خليفة، ووسمها برقم (99): "الصحفي الفلسطيني خليفة استشهد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

وكانت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) أعلنت عبر حسابها على منصة "تليغرام" استشهاد "الزميل في قناة الأقصى محمد خليفة برفقة زوجته و3 من أطفاله في قصف صهيوني على منزلهم في مخيم النصيرات (وسط القطاع)".

والخميس، قال المكتب الحكومي في بيان إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 98 صحفياً.

والجمعة، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية ومقرها باريس إنها قدمت شكوى ثانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية "مقتل 7 صحفيين فلسطينيين في غزة بين 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأوضحت المنظمة في بيان أنها "حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) على التحقيق في جميع حالات مقتل الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.