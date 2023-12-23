قالت حركة حماس الجمعة إن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لزيادة دخول المساعدات إلى غزة، "خطوة غير كافية، ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية في القطاع".

وفي وقت سابق الجمعة اعتمد مجلس الأمن قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وعبرت الحركة في بيان، عن استيائها لعدم صدور قرار عن المجلس "بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع".

وأضافت الحركة، في بيانٍ: "القرار رقم 2722 الصادر اليوم (الجمعة) عن مجلس الأمن الدولي، خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكرية في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن القرار، "لم يتضمّن قراراً دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال (الإسرائيلي) الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في غزة".

واتهمت حماس، الولايات المتحدة "بالعمل على تفريغ هذا القرار من جوهره وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في غزة".

واعتبرت أنه من واجب "مجلس الأمن إلزام الاحتلال إدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق القطاع خصوصاً في شمال غزة، الذي يتعرّض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار وسياسة تجويع مستمرة".

وحسبما نشرته منظمة الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، أيّد هذا القرار نحو 13 عضواً، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ووفق المنظمة، فإن القرار الذي قدمت مشروعه الإمارات، العضو العربي بالمجلس، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، والواردة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".

وتابعت "طلب القرار من المنسق الجديد أن ينشئ على وجه السرعة، آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، ودعا أطراف النزاع إلى التعاون مع المنسّق للوفاء بولايته، دون تأخير أو عوائق".

ومساء الخميس، أُجل للمرة الرابعة التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، خاص بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، جرت بشأنه مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.