سياسة
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مجلس الأمن "قلق" من انتشار العنف والهجمات ضد المدنيين في السودان
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء انتشار العنف في السودان، بعدما أعلن أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص، مندداً بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".
مجلس الأمن "قلق" من انتشار العنف والهجمات ضد المدنيين في السودان
نازحون فارون من ولاية الجزيرة يصلون إلى القضارف في شرق السودان في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 / صورة: AFP
23 ديسمبر 2023

أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن قلقه إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.

وندد المجلس في بيان مشترك بشدة بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى الملايين السبعة النازحين داخلياً، أفادت الأمم المتحدة الخميس بأن 1,5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومتراً جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.

لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضاً، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه "حسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".

وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وطعموها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.

ودعا المجلس الطرفين المتحاربين إلى السماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كل أنحاء السودان.

وأدان هجوماً في 10 ديسمبر/كانون الأول على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر ودعا إلى "زيادة المساعدة الإنسانية للسودان".

وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصاً، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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