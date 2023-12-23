أعلنت كتائب عز الدين القسام (الذراع المسلح لحركة حماس) السبت، تدمير 5 دبابات إسرائيلية في غزة وقتل وإصابة جميع أفرادها، باستخدام صاروخين إسرائيليين أعيد تصنيعهما بعد أن أطلقهما جيش الاحتلال تجاه منازل فلسطينية بالقطاع ولم ينفجرا حينها.

وأوضحت "القسام" في بيان أن مقاتليها تمكنوا من "تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخَين يزنان طنَّين أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا".

وأضافت أن مقاتليها زرعوا الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد (شمال) وفور وصول الآليات للمكان جرى تفجير الصاروخين.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بآلاف الصواريخ جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية حربه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن بعضها لم ينفجر بسبب خلل فني في معظم الأحيان، وفق مصادر أمنية فلسطينية.

وعادة تستخدم المقاومة الفلسطينية المواد المتفجرة في هذه الصواريخ لتصنيع عبوات ناسفة ورؤوس صواريخ متفجرة، خاصة أنها تحوي كميات كبيرة من المتفجرات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسامأنها "فجرت نفقاً بمنطقة جحر الديك في قوة صهيونية واستهدفنا قوات النجدة الإسرائيلية بقذائف الهاون وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وقالت الكتائبفي بيان مقتضب لها على تليغرام: "مجاهدونا يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو في منطقة جحر الديك شرقي المنطقة الوسطى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.