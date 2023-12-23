أعلنت وكالتان بحريتان تعرُّض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي السبت ألحق بها أضراراً من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا.

وأوضحت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، فيما أكدت شركة أمبري للأمن البحري أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها "مرتبطة بإسرائيل".

يشار إلى أن هجمات جماعة الحوثيين اليمنية ضد السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ "دعماً للفلسطينيين ضد الحصار الإسرائيلي" دفعت شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، مما تسبب في اكتظاظ عديد من المواني الإفريقية بعدد السفن التي تدخل مياهها.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينتين على الأقل تنقلان النفط أو منتجاته بين ساحل الخليج الأمريكي والهند غيرتا مسارهما من البحر الأحمر أمس الجمعة، في الوقت الذي يستعدّ فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للمساعدة في حماية السفن من هجمات الحوثيين.

تحوّل مسارات السفن تجنباً للحوثيين

ووفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة إل إس إي جي فإن الناقلة إيجورجيس، التي استأجرتها شركة بي بي البريطانية لنقل زيت الغاز الفراغي من جامناجار الهندية إلى تكساس كانت تبحر الجمعة على طول الساحل الشرقي لإفريقيا نحو رأس الرجاء الصالح.

وامتنع متحدث باسم شركة بي بي عن التعقيب، لكنه أشار إلى بيان سابق بشأن قرار الشركة بإعادة توجيه السفن.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء الماضي إنها ستتجنب البحر الأحمر وستوجه السفن حول رأس الرجاء الصالح.

كما أظهرت بيانات شركة إل إس إي جي إلى أن الناقلة سونانجول كابيندا التي تستأجرها شركة إكوينور وتنقل النفط الخام من تكساس إلى الهند استدارت 180 درجة في عرض البحر الأحمر، الخميس، بعد أن كانت تبحر عبر قناة السويس باتجاه البحر المتوسط.