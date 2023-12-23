سياسة
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الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في لبنان.. وحزب الله ينعى أحد عناصره
أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 122 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً للحزب، بما في ذلك موقع عسكري وبنى تحتية عملياتية.
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في لبنان.. وحزب الله ينعى أحد عناصره
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان. / صورة: AFP
23 ديسمبر 2023

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 122 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في بيانٍ "الجريح حسن عبد النبي طليس من بلدة بريتال في البقاع (شرق) الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر حزب الله جرّاء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى 122، وفق ما رصدته الأناضول.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم صباح السبت والليلة الماضية أهدافاً لحزب الله، بما في ذلك موقع عسكري وبنى تحتية عملياتية، دون تسجيل ضحايا.

وأشار في بيان إلى أن قواته "هاجمت بالمدفعية الأراضي اللبنانية".

وحتى الساعة 8:00 (ت.غ) لم يعلق حزب الله على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

والجمعة أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر "بجروح خطيرة" في هجوم صاروخي لحزب الله على مستوطنة شتولا شمال إسرائيل.

و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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