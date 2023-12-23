سياسة
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أنقرة تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمال سوريا. وأكدت أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها ضد التنظيم حتى تحييد آخر إرهابي.
أنقرة تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمالي سوريا
قوات الكوماندوز التركية حيّدت 5 إرهابيين كانوا يعدّون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا. / صورة: AA Archive
23 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمال سوريا.

وذكرت، في بيان، أن قوات الكوماندوز حيّدت 5 إرهابيين كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها ضد التنظيم حتى تحييد آخر إرهابي.

وكانت القوات التركية نفذت في السنوات الماضية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/YPG".

وطهّرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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