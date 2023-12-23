أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG" شمال سوريا.

وذكرت، في بيان، أن قوات الكوماندوز حيّدت 5 إرهابيين كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها ضد التنظيم حتى تحييد آخر إرهابي.

وكانت القوات التركية نفذت في السنوات الماضية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/YPG".

وطهّرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.