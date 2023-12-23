انطلقت، السبت، أعمال "منتدى طرابلس للاتصال الحكومي" ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

وحل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ومسؤولون ليبيون ضيوفاً على المنتدى، إلى جانب وفود عربية من الخبراء والمختصين في مجال الإعلام.

وفي مقابلة مع TRT عربي، قالت وكيلة وزارة الثقافة والإعلام الليبية السابقة ومديرة قناة ليبيا الوطنية، عواطف الطشاني: "من أهم المحاور الأساسية للمنتدى مناصرة القضية الفلسطينية إعلاميّاً وكشف ازدواجية المعايير التي لاحظناها في تناول الإعلام الغربي للحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".

وأضافت الطشاني: "احتضنت الفعاليات أيضاً اجتماع اللجنة الدائمة لخبراء إعلام العرب التابعة لجامعة الدول العربية".

وأشارت إلى أن "العراق تقدم خلال اجتماع اللجنة الدائمة لخبراء إعلام العرب بمقترح إنشاء منصة عربية مشتركة مهمتها محاربة الأساليب التي تنتهجها وسائل الإعلام الغربي في التعتيم، وفي كيفية تناول القضية الفلسطينية".

ونوهت بأن المشروع بدأ يأخذ خطوات تنفيذية، معتبرة أنه أهم المشاريع التي تناولها المنتدى.

ويوم الأربعاء الماضي، انطلقت فعاليات ملتقى الإعلام الليبي 2023، ضمن أيام طرابلس الإعلامية، ومن المقرر أن تُختتم أعماله غداً الأحد.