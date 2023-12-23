سياسة
3 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 20258.. وأونروا: يجب وقف إطلاق النار دون شروط
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفاً و258 شهيداً، وإصابة 53 ألفاً و688 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما دعت وكالة أونروا إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات دون شروط.
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 20258.. وأونروا: يجب وقف إطلاق النار دون شروط
إلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دماراً ضخماً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. / صورة: AFP
23 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى "20 ألفاً و258 شهيداً و53 ألفاً و688 جريحاً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان، أنه جرى تسجيل "201 شهيداً و368 إصابة في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة، هي "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحفيين الذين استُشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 100 صحفي.

وأعلن الإعلام الحكومي، في بيان عبر "تليغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دماراً ضخماً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​

أونروا: يجب وقف إطلاق النار فوراً

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إنه "من الضروري إقرار وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته متحدثة "أونروا" تمارا الرفاعي، ونشرت فحواه الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

وأضافت المسؤولة الأممية أنه "من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة".

وشدّدت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".

"لا يوجد مكان آمن"

كما كشفت الأونروا أن "الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان قطاع غزة الانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية مستمرة".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها توماس وايت، مدير شؤون "أونروا" في غزة، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وأضاف وايت أن "سكان غزة بَشَر وليسوا قِطعاً على رقعة شطرنج، وجرى بالفعل تهجير عديد منهم عدة مرات".

وتابع المسؤول الأممي أنه "لا مكان ليذهب إليه الناس، لا مكان آمن".

وأوضح أن "السلطات الإسرائيلية أصدرت مزيداً من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط القطاع بهدف توسيع العملية العسكرية المستمرة".

وأكّد أن "أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذا الأمر، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك ملاجئ أونروا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us