أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى "20 ألفاً و258 شهيداً و53 ألفاً و688 جريحاً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان، أنه جرى تسجيل "201 شهيداً و368 إصابة في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة، هي "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحفيين الذين استُشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 100 صحفي.

وأعلن الإعلام الحكومي، في بيان عبر "تليغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دماراً ضخماً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.​​​​​​​

أونروا: يجب وقف إطلاق النار فوراً

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إنه "من الضروري إقرار وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته متحدثة "أونروا" تمارا الرفاعي، ونشرت فحواه الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

وأضافت المسؤولة الأممية أنه "من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة".

وشدّدت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".

"لا يوجد مكان آمن"

كما كشفت الأونروا أن "الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان قطاع غزة الانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية مستمرة".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها توماس وايت، مدير شؤون "أونروا" في غزة، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وأضاف وايت أن "سكان غزة بَشَر وليسوا قِطعاً على رقعة شطرنج، وجرى بالفعل تهجير عديد منهم عدة مرات".

وتابع المسؤول الأممي أنه "لا مكان ليذهب إليه الناس، لا مكان آمن".

وأوضح أن "السلطات الإسرائيلية أصدرت مزيداً من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط القطاع بهدف توسيع العملية العسكرية المستمرة".

وأكّد أن "أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذا الأمر، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك ملاجئ أونروا".