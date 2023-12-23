سياسة
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قبل أيام من الانتخابات.. طائرات وسفن حربية صينية تخترق حدود تايوان
قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تحليق طائرات حربية صينية في مجالها الجوي، إضافة إلى عبور سفن حربية مجالها البحري، فيما تتزامن التحرّكات مع تنظيم حملات في تايوان استعداداً للانتخابات التي ستجرى في البلاد يوم 13 يناير/كانون الثاني.
قبل أيام من الانتخابات.. طائرات وسفن حربية صينية تخترق حدود تايوان
المقاتلات الحربية الصينية J-11 / Others
23 ديسمبر 2023

أعلنت تايوان، السبت، رصد نشاط لطائرات وسفن حربية صينية بالقرب من مجالها الجوي والبحري.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت اليوم (السبت) منذ الساعة 13:30 (05:30 ت.غ) تحليق مقاتلات J-10 وJ-11 وJ-16 وطائرات إنذار مبكر في المجال الجوي بشمال ووسط وجنوب غربي تايوان.

وأضافت الوزارة أن 10 طائرات عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه، ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية "دوريات للاستعداد القتالي المشترك".

ويعدّ الخط الفاصل بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين لكن الطائرات الصينية تحلق حاليّاً فوقه بانتظام.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت قوات للمراقبة.

وتتزامن التحرّكات الصّينية مع تنظيم حملات في تايوان استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في البلاد يوم 13 يناير/كانون الثاني، وتمثل فيها العلاقات مع الصين نقطة خلاف رئيسية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لاي تشينغ تي، الذي نددت به بكين باعتباره "انفصاليّاً"، هو المرشح الأوفر حظّاً ليكون الرئيس القادم لتايوان.

وتصرّ بكين على سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مشددة على أنها ستعود للسيطرة الصينية الكاملة ولو اضطُرّت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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