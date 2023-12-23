قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، السبت، إنها ترجّح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

جاء ذلك في بيان لمتحدث "القسام"، أبو عبيدة، عبر منصة "تليغرام".

وذكر أبو عبيدة أنه "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حاييم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر".

وأضاف: "ونرجح أنه جرى قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة".

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" فقدانها الاتصال بمجموعات مسؤولة عن أسرى لديها في غزة. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الكتائب "فقدان الاتصال بمجموعة مكلفة بحماية أسرى إسرائيليين، وأن مصير الأسرى والآسرين مجهول".

بينما ظهر الأسرى الثلاثة المذكورون في بيان "القسام" في مقطع فيديو الاثنين الماضي، بعنوان "لا تتركونا نشيخ"، أرسل فيه المحتجزون برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية طالبوها بالعمل على الإفراج عنهم.

وتحدث في الفيديو الذي ظهر فيه 3 أسرى من الرجال كبار السن، محتجز قال إنه يدعى حاييم بري، وعمره 79 عاماً، وكان يقطن في مستوطنة نير عوز بمنطقة غلاف غزة عندما احتجزته عناصر "القسام".

وذكر في الفيديو: "أنا موجود هنا مع مجموعة من كبار السن، كلهم أصحاب أمراض مزمنة.. يجب عليك (في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) أن تفرج عنا بأي ثمن.. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو".

وأكمل حديثه: "أفرج عنا دون أي شرط. لا تتركونا نشيخ".

وقُتل في هجوم "حماس" على مستوطنات الغلاف في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأُسر 239 على الأقل، بادلت "حماس" عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتقول إسرائيل إن عشرات الإسرائيليين ما زالوا أسرى لدى "حماس" داخل قطاع غزة، بينما تطالب "حماس" بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين.

ووفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.