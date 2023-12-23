سياسة
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الأمم المتحدة: 4 من كل 5 أشخاص "الأكثر جوعاً" في العالم موجودون في غزة
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعاً في العالم موجودون بقطاع غزة". وقال إنه "مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل أداء دورنا"، مؤكداً "لن نستسلم".
الأمم المتحدة: 4 من كل 5 أشخاص "الأكثر جوعاً" في العالم موجودون في غزة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه "مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل أداء دورنا". / صورة: AP
23 ديسمبر 2023

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، أن "4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعاً في العالم موجودون بقطاع غزة".

وأضاف غوتيريش في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه "مع اشتداد الصراع وتزايد الرعب في غزة، سنواصل أداء دورنا"، مؤكداً: "لن نستسلم".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضواً، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل".

وعقب اعتماد القرار، أكّد غوتيريش دعم الأمم المتحدة لكل ما يؤدي إلى تحسين إيصال المساعدات إلى غزة.

وقال إن "الأمم المتحدة تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأنه ينبغي تهيئة الظروف التي تسمح لها بتحمل المسؤولية في غزة، وأن هذا سيمكّن من تحقيق حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفاً و258 شهيداً و53 ألفاً و688 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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