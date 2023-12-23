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الفيلم التركي "الطفل أيلان" يحصد جائزة "الحمامة الذهبية"
تُوّج الفيلم التركي "الطفل أيلان" بالمركز الأول في مهرجان جسر السلام الدولي للسينما، المنعقد عبر الإنترنت، في فئة "أفضل فيلم روائي طويل".
الفيلم التركي "الطفل أيلان" يحصد جائزة "الحمامة الذهبية"
الفيلم التركي "الطفل أيلان" يشارك في مهرجان جسر السلام الدولي للسينما / Others
23 ديسمبر 2023

حصد الفيلم التركي "الطفل أيلان" المركز الأول في فئة "أفضل فيلم روائي طويل"، ضمن مهرجان جسر السلام الدولي للسينما، المنعقد عبر الإنترنت.

وحصل الفيلم التركي على "جائزة الحمامة الذهبية"، في فئة أفضل فيلم روائي طويل، بعدما صعد إلى النهائي إلى جانب 42 فيلماً في المهرجان المقام في فرنسا عبر الإنترنت.

ومن المرتقب توزيع جوائز الفائزين في حفل يقام بمهرجان "كان" السينمائي، في الفترة من 14 إلى 25 مايو/أيار المقبل.

وفيلم "الطفل أيلان" من إخراج عمر صاري قايا، وإنتاج الصحفي طلعت أتيلا، وأُعدَّ تخليداً لذكرى "أيلان" الكردي (3 سنوات) وجميع الأطفال الأبرياء.

وفي 2 سبتمبر/أيلول 2015، عثرت فرق خفر السواحل التركية على جثّة الطفل أيلان مع 11 آخرين، بينهم شقيقه ووالدته، الذين لفظتهم أمواج البحر إلى شاطئ مدينة بودروم، في ولاية موغلا (غرب)، بعد غرق قاربهم في أثناء توجههم إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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