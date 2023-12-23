سياسة
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قطاع غزة.. ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء عدوان الاحتلال إلى 100
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستشهاد الصحفي محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
قطاع غزة.. ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء عدوان الاحتلال إلى 100
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بهجمات الاحتلال إلى 100 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي / صورة: AP
23 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بهجمات للاحتلال على القطاع إلى 100، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام": "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)".

والجمعة، قال المكتب الحكومي، في بيان، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 99 صحفيّاً بـ"استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد خليفة الذي قتل بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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