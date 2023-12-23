اتهمت فلسطين، السبت، تل أبيب بمحاولة تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقالت إن إسرائيل تحوّل قطاع غزة إلى "مقبرة جماعية للمدنيين".

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات التصعيد الحاصل عبر مجازر يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) والإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الثامن والسبعين على التوالي، خصوصاً بعيد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن (الجمعة) لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم".

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم "2720" الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

ورأت الخارجية الفلسطينية في التصعيد الإسرائيلي "رسالة إسرائيلية رسمية واضحة على تحدي المجتمع الدولي واستباق تنفيذ القرار بخلق مزيد من الظروف والمناخات بالميدان التي تعطل تنفيذه".

وقالت إن ذلك يتضح "من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بتدمير مربعات سكنية كاملة واستهداف جميع مقومات الحياة البشرية في شمال قطاع غزة".

وتابعت أن "دولة الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن وبسلوكها الإجرامي المتواصل أن استمرار الحرب بالطريقة الإسرائيلية سيُفشل تطبيق قرار مجلس الأمن وتنفيذه بحكم إسرائيلي مسبق".

ودعت إلى تكثيف الجهد الدولي "لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة".

ووفق الخارجية الفلسطينية، فإن إسرائيل تسابق الزمن "لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معاً".

وتابعت أن قادة الاحتلال صنفوا أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة بأنهم "عدو لهم ومحكوم عليهم" كما يتبجح (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ويتفاخر بالموت.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنه "مهما كانت أهداف نتنياهو المعلنة من هذه الحرب، فإن النتيجة التي تكشف عن حقيقة نيَّاته هي ما يمارسه جيشه على الأرض يوميّاً من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة".

وقالت إن الحكومة الإسرائيلية "تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها، وتواصل تخريب أي جهود دولية مبذولة لوقف الحرب".

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على بيانَي الخارجية الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفاً و258 شهيداً، و53 ألفاً و688 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​