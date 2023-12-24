بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، السبت، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية.

وقالت المصادر، إن وزير الخارجية التركي ونظيره الإماراتي بحثا آخر الأوضاع في غزة، والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات الإنسانية.

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارا يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.

وتطرق فيدان، خلال الاتصال، إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتنفيذ أنشطة المساعدات الإنسانية بأكثر الطرق فعالية.

وشدد على ضرورة عدم الابتعاد عن هدف وقف إطلاق النار، وأن الهدف النهائي إحلال السلام الدائم في المنطقة وإقامة دولة فلسطين. كما تناول الوزيران أنشطة مجموعة الاتصال، المشكّلة من قِبل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، خلال الفترة المقبلة.

واتفقا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإبقاء المأساة الإنسانية التي تشهدها غزة مطروحة على جدول أعمال المجتمع الدولي.