أدار وزير الدفاع التركي يشار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفاً إرهابياً شمالي العراق وسوريا.

وبيّنت وزارة الدفاع ليل السبت/الأحد، عبر حسابها على منصة إكس أن "غولر وجه وأدار العمليات الجوية من مركز العمليات، وكان برفقته رئيس هيئة الأركان متين غوراق وقادة الجيش التركي".

وأكدت الوزارة أن غولر هنأ الطيارين على نجاح عملياتهم ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفاً وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية في تمام الساعة 22.00 (3 تغ) شمالي والعراق وسوريا.

وأوضحت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقاً من شمالي العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشملت الأهداف الـ29 التي جرى تدميرها مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي.

وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جندياً تركيّاً شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيِّي تنظيم "PKK" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.

فيما أكدت الدفاع التركية في بيانٍ السبت، تحييد 16 إرهابياً باستخدام ذخائر غالبيتها محلية ووطنية، وذلك رداً على استشهاد جنودها بالمنطقة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة التركية ستواصل محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى القضاء على آخر إرهابي، لصون بقاء وأمن البلاد والشعب التركي.

كما أكد البيان اتخاذ الجيش التركي كل الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال الغارات الجوية.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 6 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيّي تنظيم "PKK" شمالي العراق.

وذكرت في بيان أن عمليات الجيش التركي تتواصل في منطقة عملية "المخلب-القفل" ضد الإرهابيين شمالي العراق.

وأضافت: "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً".

وقالت الوزارة، في بيان، "استشهد 6 من زملائنا الأبطال وأصيب آخر في اشتباكات اندلعت مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة لنا في منطقة عملية المخلب-القفل".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.