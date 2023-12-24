انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد من مخيم نور شمس، شرقي طولكرم في الضفة الغربية، بعد اقتحامه الذي أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت متأخر من مساء السبت عدة بلدات في الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين لمدينة طولكرم من محورها الغربي، وجابت الحي وتحديداً مناطق "دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة".

وأضافت وفا أن طائرات الاستطلاع حلّقت في سماء المدينة ومخيماتها.

وطوقت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصاراً مشدداً عليه، حيث تمركزت آليات الاحتلال على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر.

ودمّرت جرافات الاحتلال خط المياه الرئيسي المغذي لمخيم نور شمس، كما جرّفت الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، والبنى التحتية فيه، إضافة إلى تدمير عدد من مركبات المواطنين.

وأشارت وفا إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة، كما نشر الاحتلال القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الأحراش المقابلة له، وداهم عدداً من منازل المواطنين وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخله بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب.

ويعد هذا العدوان هو الثالث الذي يتعرض له مخيم نور شمس خلال هذا الشهر، والثاني خلال أسبوع وأسفر حينها عن استشهاد خمسة مواطنين.

مقاومة عنيفة في "نور شمس"

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس.

وأضافت "الكتيبة" أنها استهدفت قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى إعطاب عديد من الآليات العسكرية الثقيلة وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفها.

فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى الرد السريع بمشاركة مجاهديها في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس.

وأكدت أن عناصرها أطلقوا وابلاً من الرصاص وفجروا عبوات شديدة الانفجار في آليات الاحتلال.

وأوضح تلفزيون فلسطين (حكومي) أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية وبدأ بفرض حصار على مخيم نور شمس.

ونشر التلفزيون مقطع فيديو تظهر فيه جرافة وآليات عسكرية متجهة إلى المدينة، وآخر تُسمع فيه أصوات إطلاق نار.

وأكد شهود عيان أن المقاومين استهدفوا قوة راجلة من جيش الاحتلال بعبوة ناسفة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، كما استهدفوا آليات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار.

في المقابل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ونشرت قناصة في عدة أبنية بالمدينة ومخيم نور شمس.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف عمليات الدهم والاقتحام لبلدات ومدن الضفة الغربية، بالموازاة مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وخلّف هذا التصعيد استشهاد 303 فلسطينيين في الضفة خلال هذه الفترة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن آلاف المعتقلين.