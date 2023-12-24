أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده في جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 14 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب روي إلياس (21 عاماً)، وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش عبر بيان صباح الأحد مقتل 8 جنود بعد أن أعلن مساء السبت مقتل 5.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "جيش الدفاع يعلن سقوط ثمانية من مقاتليه في معارك غزة، إضافة إلى عدد من المصابين".

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة إلى 487 جندياً وضابطاً، بينهم 159 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومساء السبت أقرّ جيش الاحتلال بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنّ 5 ضباط وجنود قُتلوا في معارك جنوب القطاع وشماله. وأقر أيضاً بإصابة 44 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إصابة 10 منهم خطيرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطاً وجندياً بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327 إصاباتهم طفيفة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت السبت في بيان مقتضب على تليغرام أن عناصرها "تمكنوا من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة RPG في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أدت إلى مقتلهما على الفور وتحولهما إلى أشلاء".

كما ذكرت في بيان آخر أن عناصرها "تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق القسامية شرق خان يونس، وبمجرد دخولهم إلى النفق جرى تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".

وفي بيان ثالث قالت القسام إن عناصرها "تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (سيارات) لقيادة العدوّ في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة".

وأوضحت أن عناصرها "فجّروا حقلاً مركباً من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفاً و258 شهيداً و53 ألفاً و688 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.