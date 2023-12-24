نشرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، مشاهد من مستشفى كمال عدوان في غزة تضمنت "سحق" الجثث بالجرافات، وإطلاق كلب على رجل مقعد، وإطلاق النار على أطباء.

وأشار التقرير الذي استند إلى شهادات لموظفين ومرضى من مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، إلى أن الجنود الإسرائيليين جرفوا جثث المدنيين، وسمحوا لكلب تابع للجيش بالهجوم على رجل على كرسي متحرك، وأطلقوا النار على عديد من الأطباء حتى بعد التأكد من عدم ارتباطهم بحركة حماس.

وأدلى أطباء ومرضى بشهاداتهم حول أفعال الجيش الإسرائيلي الذي داهم المستشفى الذي تزعم إسرائيل أنه "مركز قيادة لحماس" في عملية استمرت ثمانية أيام، بحجة أن "حماس تخفي بنية تحتية إرهابية داخل وحول المؤسسات المدنية في غزة، مثل المستشفيات، وأن استهدافها ضروري لأنه يعمل على القضاء على حماس في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي نشر سابقاً مقطعاً مصوراً لاستجواب مدير المستشفى، ونشر بياناً مصاحباً قال فيه إنه "اعترف باستخدام المستشفى لأغراض عسكرية"، فيما لم يتضح إن كان هذا الاعتراف انتُزع تحت الإكراه من عدمه، وفق ما ذكرته الشبكة الأمريكية.

وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نشر لقطات استجواب أسرى الحرب يشكل انتهاكاً لنظام اتفاقية جنيف.

شهادات مروعة

وتقول الشبكة إن من أخطر الاتهامات المتعلقة بعمليات للجيش الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان "بينما كانت القوات تغادر مجمع المستشفى استخدمت الجرافات لاستخراج الجثث التي دُفنت مؤخراً في مقابر مؤقتة في فناء المستشفى".

وقال رئيس خدمات الأطفال في المستشفى، حسام أبو صفية، للشبكة إن "الجنود حفروا القبور وسحبوا الجثث، ثم سحقوا الجثث بالجرافات".

وأضاف "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الشيء من قبل".

وأظهرت أدلة مرئية اطلعت عليها "CNN" بقايا بشرية متحللة متناثرة في جميع أنحاء أرض المستشفى.

الممرضة أسماء طنطيش قالت إنه "جرت حراثة الأرض بالجثث في الفناء أمام أعيننا.. طول الوقت كنا نصرخ عليهم، لكن صرخاتنا وجدت آذاناً صماء".

ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية ما حدث في باحة مستشفى كمال عدوان وقال إنها استحالت ركاماً، ويسير فلسطينيون وسط الأنقاض لانتشال الجثث فيما يعلو بكاء أحدهم وهو يكفن أحد الجثامين قبل دفنها.

"أكبر من الكوابيس"

وأكد أبو صفية وموظفون آخرون في المنشأة الطبية لـ"سي إن إن" أن المستشفى "يقدم الخدمات الطبية فقط"، وأن الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية كانوا من المدنيين والعاملين في المجال الطبي.

وذكر أبو صفية أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى في وقت سابق وهدموا جداره الغربي، وطلبوا من أي رجل الخروج.

وقال إن "ما حدث بعد ذلك كان أكبر من الكوابيس لأولئك الذين بقوا في المستشفى"، حيث سمح له وأربعة أطباء آخرين بالبقاء لرعاية 62 مصاباً، بما فيهم أطفال رضع.

وأضاف أبو صفية أن الأضرار التي لحقت بالمستشفى كانت بالغة، إذ لم يكن ممكناً تقديمه أي رعاية، وكان المستشفى "خالياً من الطعام والماء والكهرباء وحليب الأطفال، وحتى الأدوية".

وتتذكر الممرضة طنطيش أنها توسلت للحصول على الماء دون جدوى، مضيفة أن بعض "الأطفال ماتوا خلال العملية الإسرائيلية، وحاول بعض الممرضات تخفيف الحليب بمحلول ملحي لإطعام مزيد من المرضى الصغار في المستشفى.

وكشف أبو صفية أن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما زعمت أنهم مسلحون في المستشفى ما هي إلا أسلحة مملوكة لحراس الأمن وأمروا حينها الشباب المدنيين النازحين وحتى بعض أفراد الفريق الطبي بحملها وتصويرهم.

وقال أبو صفية إن القوات الإسرائيلية كانت تعتقل وتعذب أفراداً من الطواقم الطبية وهم يعلمون أن لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، وأشار إلى أن زميله الطبيب أيمن رجب، جرى اعتقاله وبعد إطلاق سراحه أطلقوا عليه النار في أثناء عودته إلى المستشفى، ولكنه نجا وعاد إلى عائلته.

وفي حادثة أخرى، جرى إرسال كلاب عسكرية إسرائيلية ترتدي كاميرات إلى المستشفى، وهاجم أحدها رجلاً مسناً يستخدم كرسياً متحركاً قبل وقفه "إذ كان الرجل يصرخ من الألم وبكي الأطفال والنساء من هول المشهد".

وقال إن "المشهد كان أبعد من الكوابيس.. إذ لم أستطع مساعدة أي شخص. جاء أحد الجنود ليأخذ الكلب وكان يضحك على الرجل العجوز وما فعله الكلب به".

دمار

وطالبت وزارة الصحة في القطاع منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق فيما أسمته بـ "مجزرة مستشفى كمال عدوان".

وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت ما لحق بمستشفى كمال عدوان من "تدمير فعلي" من جراء عملية للجيش الإسرائيلي بـ"المفزع".

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة إكس "جرى اعتقال عديد من أفراد الطواقم الطبية، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

رداً على هذا المنشور، وجهت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف انتقادات للمدير العام للمنظمة لعدم إشارته إلى "وجود راسخ لحماس داخل المستشفى"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن الجيش الإسرائيلي وقبل دخوله المستشفى "باشر حواراً بالتنسيق مع الفرق الطبية".

لكن رواية المدير العام للمنظمة تختلف عن الرواية الإسرائيلية إذ يشير إلى أن "كثرا من المرضى اضطروا إلى الإجلاء ذاتياً وسط مخاطر تهدد صحتهم وأمنهم إذ تعذر على سيارات الإسعاف الوصول إلى المرفق".

وتابع "من بين المرضى الذين قضوا، كثيرون ماتوا لغياب الرعاية الصحية المناسبة، وبينهم طفل يبلغ تسع سنوات"، معرباً عن "قلق شديد إزاء سلامة النازحين داخليا الذين لجؤوا إلى المستشفى".