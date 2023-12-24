سياسة
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3 خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 103 جراء قصف الاحتلال
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 103.
3 خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 103 جراء قصف الاحتلال
3 خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 103 جراء قصف الاحتلال. / صورة: AA
24 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد، استشهاد صحفيين فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 103.

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأضاف: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية، والصحفي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 101 صحفياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن السبت، استشهاد الصحفي محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة).

كما أُعلِن الجمعة، استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد خليفة بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفاً و258 شهيداً و53 ألفاً و688 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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