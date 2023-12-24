عقب انتقاده الهجمات الإسرائيلية على غزة، كشف مسن أمريكي يعمل سنوياً في احتفالات عيد الميلاد لتجسيد شخصية "بابا نويل" أو ما يعرف بـ"سانتا كلوز"، أن غرفة تجارة في ولاية نيويورك الأمريكية أنهت تعاقدها معه.

وفي حديثه لوكالة الأناضول التركية قال دورف إنه يتابع المستجدات في الشرق الأوسط والعالم "من كثب"، مشيراً إلى تلقيه في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري دعوة إلى جلسة نقاش بعنوان "أسئلة صعبة عن إسرائيل". وأشار دورف إلى اعتقاده في بادئ الأمر أنه دُعي إلى جلسة النقاش بسبب إلمامه بالمجريات والأحداث بالمنطقة.

واستدرك: "لكن الأمر لم يكن كذلك، فقد كان الهدف من الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليهودية-الأمريكية، هو توجيه الناس بخصوص طريقة الرد على أسئلة صعبة تتعلق باحتلال نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لقطاع غزة، فيما لو وُجه إليهم سؤال من هذا القبيل، أي أن الاجتماع لم يكن إلا دعاية".

ويشارك الأمريكي كين دورف (70 عاماً)، سنوياً في احتفالات أعياد الميلاد مرتديا زي "بابا نويل" لإسعاد الناس وبث البهجة في نفوس الأطفال ببلدة "ساغ هاربور" التابعة لمنطقة لونغ آيسلاند بولاية نيويورك.

وقال دورف لوكالة الأناضول التركية إنه يتابع المستجدات في الشرق الأوسط والعالم "من كثب"، مشيراً إلى تلقيه في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري دعوة إلى جلسة نقاش بعنوان "أسئلة صعبة عن إسرائيل".

وأشار دورف إلى اعتقاده في بادئ الأمر أنه دُعي إلى جلسة النقاش بسبب إلمامه بالمجريات والأحداث بالمنطقة.

ولفت إلى أن المتحدثين طرحوا معلومات خاطئة للغاية بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خلال اللقاء، موضحاً أنه "ردّ على تلك الطروحات بطريقة مهذبة جداً".

وقال: "شعرت كما لو أنني دخلت جلسة دعائية لنتنياهو، وهذا لم يكن مفيداً، وكان من الواجب فعلا طرح الأسئلة الحقيقية، والصعبة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 20 ألفاً و258 شهيداً فلسطينياً و53 ألفاً و688 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

تسريح مع العمل

وبعد يومين من مشاركة دورف في جلسة النقاش التي أقيمت داخل كنيس في البلدة، تلقى المسن الشغوف بأداء دور "بابا نويل" رسالة عبر البريد إلكتروني من غرفة تجارة المنطقة.

وقال دورف إن غرفة التجارة طلبت منه في البريد الإلكتروني عدم المشاركة في احتفالات عيد الميلاد بزيّ بابا نويل في البلدة بسبب "صراحته المبالغ بها"، وطالبته بإعادة الزيّ، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وقال، إنه فهم من البريد الإلكتروني أن الأمر متعلق بانتقاده السياسات الإسرائيلية، متابعاً: "شعرت بالأسف الشديد، وفكرت بأن ذلك كان خطأ كبيراً وأني لن أدع الأمر يمر هكذا، يجري إسكاتي بسبب انتقادي لخطاب دعائي وإبداء رأيي بصراحة، ثم منعي من أمر لا علاقة له بالموضوع إطلاقاً، هذا فعلاً خطأ فادح".

وأبدى المسن الأمريكي خيبة أمله من تصرف غرفة التجارة، مشيراً إلى أنه بعد إبعاده من أداء دور "سانتا كلوز"، تلقى عديداً من الرسائل الداعمة من سكان البلدة الذين وقفوا إلى جانبه وأكد أن ما فعلته غرفة التجارة كان "خطأ".

وأعرب دورف عن اعتقاده بأن ما دفع مسؤولي غرفة التجارة إلى إبعاده من دور سانتا كلوز هو "خوفهم من خسارة ارتباطاتهم التجارية".

إرهاب "معاداة السامية"

دورف أبدى انزعاجه من خشية الأمريكيين توجيه أصابع الاتهام وانتقاد إسرائيل، وقال إن "الأمريكيين يمتلكون حرية الحديث عن نظام الرعاية الصحية والجنس والهجرة وكل القضايا الأخرى، لكنهم لا يشعرون بالارتياح عندما يتعلق الأمر بإسرائيل لقلقهم من مغبة وصمهم بمعاداة السامية".

وأضاف: "الأمريكيون يجب أن يشعروا أنهم لن يعاقَبوا على انتقادهم إسرائيل".

وأوضح دورف أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة خلقت لسنوات طويلة تصوراً أدى إلى النفور من العرب والمسلمين، وأكد أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (أيباك) تلعب دوراً رئيسياً في توجيه الموقف الشعبي الأمريكي تجاه إسرائيل.

وشدد على أن "أيباك" تعد واحدة من جماعات الضغط (اللوبي) الأكثر فاعلية التي تحدد العلاقات السياسية في البلاد.

وتأسست "أيباك" عام 1953 بمبادرة من يشعيا كينن، عضو سابق في اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة، التي أنشئت بدورها عام 1951 في عهد الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور، لكن جرى تغيير اسمها لاحقاً، وهي مسجلة رسمياً بموجب القوانين الأمريكية بصفة جماعة ضغط (لوبي) لأداء مهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأمريكية.

وقال دورف: "رغم ذلك، مع الأحداث الأخيرة في غزة، بدأ الناس في انتقاد إسرائيل بعدما كان يخشون ذلك".

واستدعت لجنة التعليم والقوى العاملة بالكونغرس في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري رئيسة جامعة بنسلفانيا إليزابيث ماغيل، ورئيسة جامعة هارفارد كلوديا غاي، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) سالي كورنبلوث إلى جلسة "محاسبة رؤساء الجامعات ومكافحة معاداة السامية".