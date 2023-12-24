أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 70 شخصاً على الأقل في مجزرة جديدة نفذها جيش الاحتلال ضد منازل المدنيين في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

وأشارت إلى أن "الاحتلال يوجّه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي كذباً أنها آمنة".

من جهتها أكدت حركة حماس أن المجزرة التي نفذها الاحتلال في مخيم المغازي هي جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل.

وقالت إن "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".

ولليوم 80 من العدوان على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 مصاباً. وأضافت أن 166 شهيداً و384 مصاباً سقطوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مصدر طبي إن 19 فلسطينياً استُشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ مساء أمس السبت.

وأفادت مصادر محلية بأن شخصين -أحدهما طفل- استُشهدا بسبب قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في أثناء محاولتهم الحصول على المياه في شرق خان يونس.

كما استُشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وسقط عشرات الشهداء والجرحى في عدد من شوارع جباليا البلد شمالي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي الذي تسبب كذلك في منع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.

اقتحامات واشتباكات ضارية في جباليا

في السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الرافعي في جباليا البلد، واعتقلت عدداً من الرجال فيما أخرجت النساء بالقوة.

وألقت القوات عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، بالتزامن مع محاولتها التقدم في المنطقة، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد، التي تحاول قوات الاحتلال منذ أكثر من شهر التوغل فيها، وسط قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات شرسة اندلعت بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل في حيي التفاح والدرج شرقي مدينة غزة، بعد محاولة الجيش التقدم إلى عمق الحيين.

وتتمركز القوات الإسرائيلية على الأطراف الشرقية لحي التفاح، فيما توجد قرب الأطراف الغربية لحي الدرج.

وذكر الشهود أن أصوات إطلاق رشاشات ثقيلة وقذائف مدفعية وقنابل إنارة سُمعت في الحيين خلال ساعات الصباح.

وبكثافة، ألقت دبابات إسرائيلية قنابل دخانية في حي التفاح، في وقت شوهدت فيه طائرات مروحية تحلق في أجواء منطقة الاشتباك، كما قال الشهود.

غارات على خان يونس

وفي حادث منفصل استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في الحي الياباني غربي خان يونس.

وحافظت القوات البرية الإسرائيلية على مناطق توغلها في خان يونس، إذ توجد في بلدات بني سهيلا وخزاعة والقرارة (شرق) وأطراف منطقة الشيخ ناصر والسطر الشرقي والغربي ومنطقتي الكتيبة والمحطة وشارع 5 في وسط وشمالي المدينة.

وفي مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع تقدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية لعشرات الأمتار من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية.

واندلعت اشتباكات شرسة، السبت، بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية والقوات المتوغلة شرقي رفح، حسب شهود عيان.

القسام تستهدف دبابات الاحتلال

من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 485 ضابطاً وجندياً، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفاً و258 قتيلاً و53 ألفاً و688 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.