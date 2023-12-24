قال محلل شؤون الدفاع والحرب البرية البريطاني، سام كراني إيفانز، إن إسرائيل استخدمت التقنيات الحربية القائمة على الذكاء الصناعي في هجماتها الأخيرة على غزة، وعملت على تطويرها منذ سنوات لجعلها تقدم توصيات، بدل الاكتفاء بجمع وتحليل المعلومات.

جاء ذلك خلال مقابلة مع إيفانز، حول تأثير الذكاء الصناعي في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن إسرائيل تعمل منذ فترة طويلة على تطوير واستخدام التقنيات الحربية القائمة على الذكاء الصناعي.

وأضاف: "إسرائيل تستخدم تقنية في الذكاء الصناعي تسميها (البشارة- The Gospel)، لتسريع عملية إنشاء أهداف محتملة، إضافة إلى استخدامها لنظام يسمى الخيميائي (Alchemist)".

وذكّر إيفانز أن الجيش الإسرائيلي وصف هجوم عام 2021 بأنه "الأول من نوعه" و"أول حرب ذكاء اصناعي"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” في مايو/أيار 2021.

وأشار أيضاً إلى أن "تقنية (البشارة) في الواقع بمثابة مركز للمعلومات في أنظمة الذكاء الصناعي التي تطورها تل أبيب".

وقال إن "نحو 90 بالمئة من المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها إسرائيل يجري جمعها في مركز المعلومات المشار إليه".

وأوضح أن "تقنيات الذكاء الصناعي التي تستخدمها القوات الإسرائيلية تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بدءاً من المحادثات مع الأشخاص في الميدان وحتى الإشارات الواردة من الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو وصور الأقمار الصناعية".

وأشار إلى أن "هذه التقنية تغطي في الواقع جميع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى وكالة الأمن الداخلي (الشاباك)، المسؤولة عن تصميم وجمع وفك تشفير الإشارات الاستخبارية".

وذكر أن "الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة عسكرية تتألف من شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، تعمل على العثور على أشخاص يتمتعون بمهارات جيدة في عالم الحواسيب وقدرات برمجية استثنائية".

ولفت إيفانز إلى أن "الشركة الأخرى التي تنتج أنظمة تعتمد على الذكاء الصناعي لصالح إسرائيل هي شركة الدفاع الإسرائيلية رافائيل، التي تعمل في مجال تطوير أنظمة الدفاع المتقدمة".

وبين أنه "يجري تحليل واستخدام جميع المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها لإبلاغ أنظمة (البشارة) و(الخيميائي) وربما أنظمة الذكاء الصناعي الأخرى".

وأكد أن "القوات الإسرائيلية تعمل في هذه الأثناء على توحيد جميع الأنظمة الاستخباراتية تحت نظام واحد".

ورأى أن "ما جرى تنفيذه بالفعل ربما كان عبارة عن عدة خوارزميات جرى جمعها معاً للحصول على نتيجة متكاملة".

وأشار إيفانز إلى أن "إسرائيل تعمل على جعل الذكاء الصناعي قادراً على الجمع بين هذه الوظائف وتقديم توصيات".

ولفت إلى "صعوبة الاستغناء عن العنصر البشري بشكل كامل في هذه العملية".

وشدد على أن "النسب الكبيرة للقتلى في غزة، سببها طريقة استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الصناعي، وتنفيذها توصيات هذه التقنيات".

ونبه إلى أن "طريقة استخدام وتنفيذ توصيات وسائل الذكاء الصناعي تعتمد أولاً وآخراً على قرارات العناصر البشرية".

وأكد "ضرورة التمييز بين دور الذكاء الصناعي في الحرب والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب"، مشيراً إلى "عدم وجود معلومات كافية حول هذا الموضوع".

كفاءة الذكاء الصناعي ومستقبله

وقال كراني إيفانز إنه "من الصعب تحديد تأثير الذكاء الصناعي في الهجمات الإسرائيلية ضد حماس".

وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل تستخدم الذكاء الصناعي أداة لمساعدتها في العثور على عناصر حماس. كما أعتقد أن تقنيات الذكاء الصناعي فعّالة نسبياً في العثور على أنفاق حماس وتدميرها".

وتابع: "عديد من الدول يستثمر في الذكاء الصناعي، لكن معظمها لا يزال في مرحلة مبكرة نسبياً للاستفادة من هذه التقنية".

ولفت كراني إيفانز إلى أن "إسرائيل لديها عدد من الأنظمة التي تعمل بالذكاء الصناعي".

وأشار إلى أن "تل أبيب تعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي لتسريع عملية اتخاذ القرار وزيادة القدرة على تحليل المعلومات وكمية المعلومات الميدانية".

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعترف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستخدام تل أبيب تقنية ذكاء صناعي تسمى "البشارة"، تعمل على "تحديد الأهداف بسرعة".

فيما ذكر تقرير نشره موقع "+972"، ومقره تل أبيب، أن التقنية المشار إليها استخدمت في الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، وتمكنت من مهاجمة 15 ألف هدف في أول 35 يوماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفاً و258 شهيداً فلسطينياً و53 ألفاً و688 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.