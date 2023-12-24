تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد الإرهابي الملقب بباهوز عفرين، مَن يسمى بمسؤول منطقة عين العرب السورية في تنظيم PKK/YPG، في عملية أمنية داخل سوريا.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية للأناضول، الأحد، فإن عفرين التحق بالتنظيم الإرهابي عام 2019، وشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن التركية في المناطق الحدودية.

وفي عام 2021 تولى منصب ما يسمى بـ"مسؤول منطقة عين العرب السورية" بالتنظيم الإرهابي.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.