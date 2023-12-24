سياسة
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تركيا تحيّد مَن يسمى مسؤول منطقة عين العرب السورية بتنظيم PKK الإرهابي
تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد الإرهابي الملقب بباهوز عفرين، مَن يسمى بمسؤول منطقة عين العرب السورية في تنظيم PKK/YPG، في عملية أمنية داخل سوريا.
تركيا تحيّد مَن يسمى مسؤول منطقة عين العرب السورية بتنظيم PKK الإرهابي
تركيا تحيّد ما يسمى مسؤول منطقة عين العرب السورية بتنظيم PKK الإرهابي. / صورة: AA
24 ديسمبر 2023

تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد الإرهابي الملقب بباهوز عفرين، مَن يسمى بمسؤول منطقة عين العرب السورية في تنظيم PKK/YPG، في عملية أمنية داخل سوريا.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية للأناضول، الأحد، فإن عفرين التحق بالتنظيم الإرهابي عام 2019، وشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن التركية في المناطق الحدودية.

وفي عام 2021 تولى منصب ما يسمى بـ"مسؤول منطقة عين العرب السورية" بالتنظيم الإرهابي.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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