سياسة
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أونروا: قرار مجلس الأمن بلا هدنة قد لا يقدّم سوى القليل لغزة
قالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تصريح أدلت به لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "إن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدون هدنة قد لا يقدم سوى القليل لغزة".
أونروا: قرار مجلس الأمن بلا هدنة قد لا يقدّم سوى القليل لغزة
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة / صورة: AA
24 ديسمبر 2023

أكدت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، أن "قرار مجلس الأمن الدولي بدون هدنة قد لا يقدّم سوى القليل لقطاع غزة".

جاء ذلك في تصريح أدلت به توما لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونشرت فحواه الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.

وبشأن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى زيادة دخول المساعدات لغزة، قالت توما: "نرحِّب بالقرار، ولكن الوقت وحده سيحدد الفارق الحقيقي الذي سيحدثه، وأهميته لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

واختتمت المسؤولة الأممية حديثها بالقول: "إن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدون هدنة قد لا يقدم سوى القليل لغزة".

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قراراً يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 قتيلاً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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