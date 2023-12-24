قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لأسَر شهداء الجيش التركي الذين سقطوا في اشتباكات مع إرهابيي PKK شمالي العراق.

وأرسل الرئيس أردوغان برقيات تعزية لأسَر الشهداء الذين سقطوا في اشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق.

وفي وقت سابق الأحد، أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر زيارة للجنود الجرحى الذين أصيبوا بالهجمات الإرهابية.

وحسب بيان وزارة الدفاع التركية شارك غولر في مراسم عسكرية أقيمت في قيادة فرقة المشاة بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، من أجل الجنود الشهداء الذين سقطوا في منطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق.

وبعد المراسم زار غولر برفقة قادة الجيش التركي الجنود الجرحى في المستشفى.

واطلع غولر من الأطباء على الأوضاع الصحية للجنود.

ويشن الجيش التركي عمليات على أوكار الإرهابيين شمالي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جندياً وإصابة 13 آخرين يومَي السبت والأحد.