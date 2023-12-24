سياسة
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أردوغان يعزّي أُسَر شهداء الجيش التركي ووزير الدفاع يزور الجرحى
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقيات تعزية إلى أُسَر شهداء الجيش التركي الذين سقطوا في اشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق، فيما أجرى وزير الدفاع يشار غولر زيارة للجنود الجرحى الذين أصيبوا بالهجمات الإرهابية.
أردوغان يعزّي أُسَر شهداء الجيش التركي ووزير الدفاع يزور الجرحى
وزير الدفاع التركي يزور جرحى الجيش جرّاء الهجمات الإرهابية شمال العراق / صورة: AA
24 ديسمبر 2023

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لأسَر شهداء الجيش التركي الذين سقطوا في اشتباكات مع إرهابيي PKK شمالي العراق.

وأرسل الرئيس أردوغان برقيات تعزية لأسَر الشهداء الذين سقطوا في اشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق.

وفي وقت سابق الأحد، أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر زيارة للجنود الجرحى الذين أصيبوا بالهجمات الإرهابية.

وحسب بيان وزارة الدفاع التركية شارك غولر في مراسم عسكرية أقيمت في قيادة فرقة المشاة بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، من أجل الجنود الشهداء الذين سقطوا في منطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق.

وبعد المراسم زار غولر برفقة قادة الجيش التركي الجنود الجرحى في المستشفى.

واطلع غولر من الأطباء على الأوضاع الصحية للجنود.

ويشن الجيش التركي عمليات على أوكار الإرهابيين شمالي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جندياً وإصابة 13 آخرين يومَي السبت والأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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