أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في شمال العراق إلى 30، وذلك منذ هجمات إرهابية طالت مواقع لقوات الجيش هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته مقر قيادة فرقة المشاة بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، حسب بيان للدفاع التركية.

وعقد غولر هناك اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان متين غوراك، وقادة القوات البحرية أرجومنت تاتلي أوغلو، والبرية سلجوق بيرقدار أوغلو، والجوية ضياء جمال قاضي أوغلو، إلى جانب قادة عسكريين آخرين.

وبحث غولر مع قادة الجيش المستجدات الأخيرة في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وكشف عن ارتفاع عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في شمال العراق إلى 30، وذلك منذ هجمات إرهابية طالت مواقع للجيش التركي هناك.

وكثّف الجيش التركي عملياته على أوكار الإرهابيين شمالي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جندياً وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد، جراء هجمات إرهابية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.