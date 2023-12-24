جدد متضامنون مع الفلسطينيين في مسيرة حاشدة بالرباط، الأحد، الدعوة إلى وقف فوري "لحرب الإبادة" في غزة ولاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، محيين "صمود المقاومة" الفلسطينية.

وسار أكثر من عشرة آلاف متظاهر في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة على غزة.. أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني"، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، المكونة من أحزاب يسارية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة.

ورفعوا لافتات بالعربية والإنجليزية تدين "قتل الأطفال" و"تدمير المستشفيات"، وتطالب "بوقف الإبادة" و"إنهاء الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967.

ورددوا شعارات تحيي "صمود غزة" و"الشعب الفلسطيني المقاوم"، وتدين الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل من بينها "يكفينا من الحروب أمريكا عدوة الشعوب"، و"سجل يا تاريخ أمريكا إرهابية".

بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب 20424، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة. وبين الشهداء 166 شخصاً سقطوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه يعتزم مواصلة عملياته بحثاً عن قياديي حركة حماس التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأودى بحياة نحو 1140 شخصاً في إسرائيل.

وفضلاً عن إدانة "حرب الإبادة" جدد المتظاهرون، الذين جاء بعضهم من خارج العاصمة، المطالبة "بإسقاط التطبيع" مع إسرائيل، مرددين "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

وخلال الأعوام الأخيرة كثف المغرب وإسرائيل تعاونهما في مجالات عدة منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، من خلال اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وكانت الدعوات للتظاهر ضد التطبيع تلاقي إقبالاً محدوداً قبل الحرب، لكن العديد من المدن المغربية تشهد تظاهرات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وعلى المستوى الرسمي يؤكد المغرب منذ اندلاع الحرب أهمية "وقف الأعمال العسكرية" و"رفض استهداف المدنيين من أي جهة كانت"، وضرورة "حل نهائي للقضية بإقامة الدولة الفلسطينية".