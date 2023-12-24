سقط صاروخان أُطلقا من جنوبي لبنان، الأحد، في منطقة "موشاف مرغليوت"، بمدينة كريات شمونة، شمالي إسرائيل، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الخاصة أنّ "صاروخين مضادين للدبابات سقطا في منطقة موشاف مرغليوت قرب حدود لبنان الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أحد الصاروخين سقط قرب روضة أطفال، بينما سقط الآخر قرب ساحة أحد المنازل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 15:52 (ت.غ) لم يصدر بيان رسمي عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن سقوط الصاروخين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

صافرات إنذار تدوي شمالي إسرائيل

على صعيد آخر قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن صافرات الإنذار دوّت في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد.

الإذاعة أوضحت أن الصافرات دوّت في مستوطنة "شلومي" قرب الحدود اللبنانية.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "بسبب تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، جرى إغلاق جميع مستوطنات الجليل الأعلى، التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، باستثناء كريات شمونه".

كما "فُرض الإغلاق على المستوطنات التالية في الجليل الغربي: ليمان، بتست، روش هنكارا، شلومي، متسوبا، أدميت، عرب العرمشة، يعارا، إيلون، غورين، غارنوت، شمرا، زرعيت، شاتولا، إيفن مناحيم وناتوعا ومتات"، وفق الصحيفة.

"قراراتنا لا تمليها ضغوط خارجية"

وفي وقت سابق السبت، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن تشن الأخيرة هجوماً على إسرائيل، على غرار عملية طوفان الأقصى التي شنّتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذا الصدد، دحض نتنياهو تقرير الصحيفة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأحد، قائلاً: "أرى منشورات مغلوطة تزعم أن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من القيام بعمليات في المنطقة".

وأضاف: "هذا ليس صحيحاً. إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا في الحرب تُبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك"، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.

وشدد نتنياهو على أن تصرفات إسرائيل "لا تمليها ضغوط خارجية"، مضيفاً أن "القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل لجيش الدفاع الإسرائيلي وليس لأحد غيرنا".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​