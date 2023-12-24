سياسة
3 دقيقة قراءة
صاروخان من لبنان باتجاه إسرائيل.. ونتنياهو: قراراتنا لا تمليها ضغوط خارجية
سقط صاروخان أُطلِقا من جنوبي لبنان في منطقة "موشاف مرغليوت"، بمدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، حسب إعلام عبري. بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوّت في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد.
صاروخان من لبنان باتجاه إسرائيل.. ونتنياهو: قراراتنا لا تمليها ضغوط خارجية
سقوط صاروخين بالحدود اللبنانية.. ونتنياهو: قراراتنا لا تمليها ضغوط خارجية. / صورة: AFP
24 ديسمبر 2023

سقط صاروخان أُطلقا من جنوبي لبنان، الأحد، في منطقة "موشاف مرغليوت"، بمدينة كريات شمونة، شمالي إسرائيل، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الخاصة أنّ "صاروخين مضادين للدبابات سقطا في منطقة موشاف مرغليوت قرب حدود لبنان الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أحد الصاروخين سقط قرب روضة أطفال، بينما سقط الآخر قرب ساحة أحد المنازل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 15:52 (ت.غ) لم يصدر بيان رسمي عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن سقوط الصاروخين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

صافرات إنذار تدوي شمالي إسرائيل

على صعيد آخر قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن صافرات الإنذار دوّت في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد.

الإذاعة أوضحت أن الصافرات دوّت في مستوطنة "شلومي" قرب الحدود اللبنانية.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "بسبب تحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، جرى إغلاق جميع مستوطنات الجليل الأعلى، التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، باستثناء كريات شمونه".

كما "فُرض الإغلاق على المستوطنات التالية في الجليل الغربي: ليمان، بتست، روش هنكارا، شلومي، متسوبا، أدميت، عرب العرمشة، يعارا، إيلون، غورين، غارنوت، شمرا، زرعيت، شاتولا، إيفن مناحيم وناتوعا ومتات"، وفق الصحيفة.

"قراراتنا لا تمليها ضغوط خارجية"

وفي وقت سابق السبت، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن تشن الأخيرة هجوماً على إسرائيل، على غرار عملية طوفان الأقصى التي شنّتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذا الصدد، دحض نتنياهو تقرير الصحيفة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأحد، قائلاً: "أرى منشورات مغلوطة تزعم أن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من القيام بعمليات في المنطقة".

وأضاف: "هذا ليس صحيحاً. إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا في الحرب تُبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك"، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.

وشدد نتنياهو على أن تصرفات إسرائيل "لا تمليها ضغوط خارجية"، مضيفاً أن "القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل لجيش الدفاع الإسرائيلي وليس لأحد غيرنا".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us