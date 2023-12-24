قالت جماعة الحوثيين اليمنية، الأحد، إن صاروخاً أطلقته بارجة أمريكية انفجر قرب سفينة تابعة لجمهورية الغابون في البحر الأحمر.

جاء ذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال عبد السلام: "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية (تابعة لجماعة الحوثي) تنفذ عملاً استطلاعياً في عرض البحر الأحمر ، أطلقت بارجة أمريكية النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة".

وأضاف أن طريقة إطلاق النار من البارجة الأمريكية "تُظهرِ حالة الارتباك والقلق إذ انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من المواني الروسية".

وشدد متحدث الحوثيين على أن" تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قِبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

وحذّر الناطق من أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة".

وتابع: "على الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".

وحتى الساعة 16:05 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من واشنطن بشأن تصريح المتحدث الحوثي.

وفي وقت سابق الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أُطلِقا نحو خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، دون ذكر إصابات أو أضرار.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ردع هجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر وتهديدها لرحلات التجارة البحرية".

وتعليقاً على تشكيل التحالف في البحر الأحمر، توعد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، باستهداف البوارج الأمريكية ردّاً على "أي تصعيد بالبحر الأحمر".

وتستهدف الجماعة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​​​​​​​​