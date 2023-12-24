سياسة
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في 4 أيام.. القسام تعلن قتل 48 جندياً من جيش الاحتلال وتدمير 35 آلية عسكرية
أعلنت كتائب القسام حصيلة عملياتها ضد جيش الاحتلال في الأيام الأربعة الماضية، إذ أكدت مقتل 48 جندياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتدمير 35 آلية عسكرية في محاور قطاع غزة كافة.
في 4 أيام.. القسام تعلن قتل 48 جندياً من جيش الاحتلال وتدمير 35 آلية عسكرية
كتائب القسام تستهدف منزلاً تحصّن فيه عدد من جنود الاحتلال شمالي قطاع غزة / صورة: qassam
24 ديسمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قتل 48 جندياً في جيش الاحتلال وتدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً خلال الـ4 أيام الماضية.

وقالت الكتائب في بيان نشرته على حسابها في تليغرام: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، وأكدوا قتل 48 جندياً صهيونياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام نفّذوا "24 مهمة عسكرية جرى فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".

كما فخخ مقاتِلو القسام نفقَين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال.

كما نفذ عناصرها "6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في محاور القتال في قطاع غزة كافة"، وفق البيان.

وأشارت القسام إلى أن مسلحيها "أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط في صفوفه، خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 15 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 قتيلاً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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