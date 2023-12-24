قدمت أذربيجان وباكستان، الأحد، تعازيهما لتركيا في استشهاد 12 من جنودها جراء هجوم إرهابي شمالي العراق.

وأعرب وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في اتصال هاتفي، عن حزنه وقدّم تعازيه لنظيره التركي يشار غولر في استشهاد الجنود الأتراك شمالي العراق.

وحسب بيان الدفاع الأذربيجانية الأحد، أعرب حسنوف عن حزنه لسقوط الشهداء من القوات المسلحة التركية جراء هجوم للإرهابيين.

وشدد على إدانته لكل أنواع الإرهاب، مؤكداً وقوف أذربيجان إلى جانب تركيا في مكافحته.

وقدّم حسنوف تعازيه لأسر الشهداء وأقربائهم متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما بحث الوزيران، حسب البيان، المسائل الأمنية في المنطقة.

في السياق ذاته، أعربت باكستان عن تعازيها لتركيا في استشهاد 12 من جنودها جراء هجوم إرهابي شمالي العراق.

وفي بيان صادر عنها، الأحد، نددت الخارجية الباكستانية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع للجيش التركي شمالي العراق.

وأضافت أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ استشهاد 12 عسكرياً تركيا خلال مشاركتهم في عمليات مكافحة الإرهاب شمالي العراق.

وعبّرت عن تعازيها لذوي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت أن "باكستان تتضامن مع تركيا في هذا اليوم المؤلم، وتندد بكارثة الإرهاب".

واختتم البيان بتأكيد "ثقة باكستان في قدرة الشعب التركي الشقيق على تجاوز هذه المأساة بكل عزم وشجاعة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 12 جندياً وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد، جراء هجمات إرهابية على مواقع للجيش في شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.