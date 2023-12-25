قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي "يوسّع رقعة الحرب في قطاع غزة" وأنه "لن يوقفها حتى تحقيق النصر على حماس"، وفق قوله.

وأكد نتنياهو في كلمة بثتها هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، الأحد: "للحرب ثمن باهظ جداً، وإنها الطريقة الوحيدة لإعادة مخطوفينا والقضاء على حماس وضمان أن غزة لن تعود تشكل تهديداً على إسرائيل".

وتابع قائلاً: "نحن نعمِّق رقعة الحرب في قطاع غزة، وسنستمر في القتال حتى تحقيق النصر المطلق على حماس".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "لن توقف حربها في قطاع غزة الآن، حتى تحقيق النصر على حماس، وسيستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً".

وأكد نتنياهو أنّ إسرائيل لن توقف حربها في غزة قبل تحقيق أهدافها كافة المتمثلة في "القضاء على حماس" في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.

والسبت، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيسَ الأمريكي جو بايدن، أنّ إسرائيل لن توقف الحرب ضد قطاع غزة "إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة"، ضمن بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

ويُصر بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، عبر إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وإنهاء حكم حماس لغزة منذ صيف 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عقود.

وارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي حتى مساء الأحد، إلى 15 خلال الـ24 ساعة الماضية، وإلى 160 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 487، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفاً و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.